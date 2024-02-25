Что за Иверская икона Божией Матери и почему ее сильно чтят верующие

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25 февраля верующие чтят память одной из главных своих святынь – Иверской иконы Божией Матери с пронзенным ликом. По преданию, ее написал святой апостол и евангелист Лука

25 февраля православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которую также называют “Вратарницей” или “Привратницей”.

На иконе, оригинал которой находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции, изображены Дева Мария с Младенцем.

История Иверской иконы Божией Матери

Икона Богоматери, которую в будущем назовут Иверской, в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи.

При императоре Феофиле шли гонения на христиан. Иконоборцы узнали об иконе и пришли ее уничтожить. Когда один из воинов копьем ударил по образу Богородицы, из пораженного места тотчас потекла кровь.

Чтобы сохранить святыню, вдова посулила императорским воинам деньги за то, что они до утра не тронут икону. Сама же вместе с сыном пошла к морю и опустила икону в воду. Образ стоя двинулся по волнам.

Иверская икона Пресвятой Богородицы Фото: commons.wikimedia.org Возвращение Иверской иконы Божией Матери

Согласно церковному преданию, через два века икона, также стоя на воде, приплыла к Афону. Монахи грузинского Иверского монастыря на Святой Горе, несколько дней наблюдали в море высокий огненный столп, восходящий до неба. Наконец, они пришли к берегу и обнаружили святой образ, стоящий на воде.

Иноки провели молебен о даровании монастырю явившейся святыни. Преподобный Гавриил Святогорец увидел во сне Божию Матерь, которая велела ему принять икону в монастырь. Тогда он пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме, сообщает “Фома”.

Храм Иверской иконы Божьей Матери “Вратарницы”

Однако на следующий день икону обнаружили не в храме, а над воротами обители. Так было раз за разом, пока Пресвятая Дева не открыла во сне святому Гавриилу Свою волю: Она не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими воротами.

Позднее иноки построили надвратную церковь в честь Богоматери, Хранительницы обители. Там чудотворная икона пребывает по сей день. Икона называется “Портаитисса” — Вратарница, Привратница, а по месту своего явления на Афоне — Иверская, пишет пишет “Правмир”.

В Иверском монастыре празднование в честь иконы совершается во вторник Светлой седмицы. Каждый год монахи крестным ходом идут на берег моря — туда, где ее первым принял преподобный Гавриил Святогорец.

Иверская икона в России

В 1648 году будущий патриарх Никон попросил у настоятеля Иверского монастыря сделать список с иконы. Так образ появился и в России. Начиная с 1669 года Иверская икона освящала вход на Красную площадь и располагалась на Воскресенских воротах, которые раньше назывались Неглиненские и Триумфальные: именно через них русские цари торжественно въезжали на Красную площадь.

О чем молятся Иверской иконе Божией Матери

Образ Богоматери на Иверской иконе помогает людям в том, чтобы укрепиться в вере и отвести от себя всяческие напасти. Из истории известно, что Иверская икона помогала в том, чтобы сохранить русскую землю от захватчиков, оберегала монастыри и храмы. Этот образ также защищает жилище, исцеляет телесные и духовные недуги.

Взято отсюда.

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