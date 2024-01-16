Сбой в работе "ВКонтакте" Фото: "Толк"

Первый в 2024 году массовый сбой произошел во “ВКонтакте”. Пользователи со всей России сообщают о проблемах с работой сайта и мобильного приложения

В соцсети “ВКонтакте” произошел массовый сбой. Telegram-каналы сообщают, что не работает мобильное приложение “ВКонтакте”, а на сайте недоступны некоторые разделы.

“ВКонтакте” устал. У многих не грузятся страницы ни в браузере, ни в мобильном приложении”, – пишет “КП”.

Сбой во “ВКонтакте” 16 января 2024 Фото: Скрин с сервиса downdetector.brandanalytics.ru/vkontakte

При попытке открыть страницу появляется сообщение об ошибке загрузки, а также предложение проверить подключение к сети и повторить попытку, уточняет “Москва 24”.

Когда сбои устранят, пока неизвестно.

Взято отсюда