Армия России Фото: vk.com/mil

По словам главы компании, серийное производство новой системы залпового огня специалисты начнут в первой половине следующего года

В России разработали новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) “Возрождение”, заявил гендиректор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов, сообщает РИА Новости.

“Вы знаете систему дистанционного минирования “Земледелие”. Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером”, – объяснил он.

Гендиректор компании отметил, что в результате разработчики создали контейнер, который позволяет осуществлять пуски реактивных снарядов, например, от “Урагана” или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

“Работа получила говорящее название “Возрождение”, – добавил Сергей Чемезов.

Руководитель корпорации назвал разработку очень актуальной. Специалисты провели испытания, подтвердившие правильность выбранного пути.

Сергей Чемезов заключил, что всего за несколько месяцев компания получила первую серийную бикалиберную машину, которая может минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели снарядами в калибре 220 мм.

Ранее “Толк” писал о том, что известно об освобождении Марьинки и как это изменит положение на фронте. Российский военкор Дмитрий Астрахань отметил, что, несмотря на контроль над донецким направлением и взятие населенного пункта, ВСУ продолжает атаковать Донецк.

Взято отсюда