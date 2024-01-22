Самарканд. Город. Улица Фото: Unsplash.com

В шоу “Выжить в Самарканде” участники “выживают” в сложных условиях и борются за приз 10 млн рублей. Уже во второй серии проект покинул первый участник

Рассказываем, кто ушел первым из нового реалити-шоу “Выжить в Самарканде”.

Что за шоу “Выжить в Самарканде”

По сути, это продолжение “Выжить в Дубае”.

“Выжить в Самарканде” – второй сезон реалити “Выжить в…”, в котором две команды участников соревнуются за денежный приз. Битва идет между селебрити и “обычными” россиянами.

За победу поборются 12 человек, но обладателем главного приза станет только один, пишет РИА Новости.

Когда выйдет шоу “Выжить в Самарканде” – 2024

Первый выпуск реалити-шоу “Выжить в Самарканде” показали на ТНТ вечером в воскресенье, 14 января.

Вторую серию показали в следующее воскресенье, 21 января.

Кто ушел из шоу “Выжить в Самарканде”

Во 2-й серии проекта “Выжить в Самарканде” выбыл первый участник, сообщает “Вокруг ТВ”.

Им оказался участник “народной” команды Евгений Давлетшин.

Взято отсюда