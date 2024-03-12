Концерт. Шоу Фото: pixabay.com

В премьерном выпуске нового шоу “Звезды” Филипп Киркоров выступил с песней, где снова извинился за участие в “голой” вечеринке Ивлеевой

В субботу, 9 марта, на НТВ состоялась премьера юмористического шоу “Звезды”, где “тяжеловесы” российский сцены поборются не за звание заслуженного или народного, а самого смешного артиста.

В пресс-службе телеканала сообщили, что первый выпуск стал лидером субботнего прайм-тайма среди зрителей всей России старше 18 лет.

“Звезды” – это юмористическое шоу от телеканала НТВ и VK Видео. В рамках проекта десять звезд российского шоу-бизнеса борются за звание самой смешной звезды страны.

В “Звездах” участвуют Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Мигель, Джиган, Марина Федункив и Азамат Мусагалиев (который одновременно еще и ведет проект). Все эти звезды возглавили коллективы, в которые вошли популярные юмористы.

Призовой фонд шоу – 20 млн рублей. Его участь уже известна: участники заранее договорились передать деньги на благотворительность.

В жюри шоу “Звезды” вошли Гарик Харламов, Сергей Жуков, Жора Крыжовников, Артемий Лебедев, Валя Карнавал и Тимати.

В премьерном выпуске шума наделал Киркоров, который пошутил про “голую” вечеринку, участие в которой едва не погубило его карьеру. Певец надел золотой костюм, но позже сбросил его, оставшись в черной “водолазке извинений”, в которой он в конце декабря обратился к россиянам, объясняя свое участие в скандальном мероприятии, рассказывает Lenta.Ru.

“Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, не богат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд”, – спел Киркоров.

Взято отсюда