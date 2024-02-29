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Что за новый нацпроект Семья анонсировал Путин и какие меры поддержки ждут россиян

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Что за новый нацпроект Семья анонсировал Путин и какие меры поддержки ждут россиян

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Фото: kremlin.ru

Владимир Путин анонсировал запуск нового нацпроекта “Семья”. Президент заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни российского общества

В послании президента к Федеральному собранию – 2024 много внимания уделяется темам поддержки семьи. Глава государства сделал несколько важных заявлений, касающихся развития института семьи. Рассказываем об основных тезисах Владимира Путина по этому поводу.

  • В России запустят новый национальный проект “Семья”.
  • Владимир Путин заявил, что регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь. Размер помощи – не менее 75 млрд рублей.
  • Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров. Ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семей с детьми до 6 лет.
  • Выплата в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года. “Деньги на это есть”, – сказал президент.
  • Также Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.
  • Еще в послании президента прозвучало предложение увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.
  • Поручено запустить в России новую комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей и подростков.
  • Наконец, размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей, объявил Владимир Путин.

Взято отсюда

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