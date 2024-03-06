Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com

Для российской армии разрабатывают новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивным двигателем. Появление нового воздушного судна анонсировали в Минобороны

Сергей Шойгу анонсировал появление нового самолета Ил-212, который поступит на вооружение российской армии.

Ил-212 – новый легкий военно-транспортный самолет. Согласно планам Минобороны новый самолет должен заменить устаревшие Ан-26 и Ан-72.

“Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания”, — заявил Сергей Шойгу. Его цитирует News.Ru.

Фишка нового Ил-212 в том, что он сможет приземляться и взлетать на необорудованных грунтовых взлетно-посадочных полосах.

Самолет Ил-212 – модификация проекта военно-транспортного самолета Ил-112В. От предшественника у самолета сохранится бортовое оборудование, авионика и фюзеляж.

Вместо турбовинтовых двигателей ТВ-117С он получит турбореактивные ПД-8. Их установят над крылом, как у Ан-72. За счет этого решения самолет и сможет летать с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов.

Высоко поднятые воздухозаборники двигателей практически исключат шанс засасывания в них различного мусора и предметов с земли, рассказывает “Российская газета”.

Опытный образец появится к концу 2026 года.

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