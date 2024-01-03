Здание бывшего острога Фото: Анна Меньшикова

Историки уверены, что невзрачное здание на улице Льва Толстого, 1 – это бывший острог дореволюционного года постройки. В настоящее время для него ищут нового арендатора

Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула выставил на торги право арендовать нежилое здание в прибрежной зоне Барнаульского ковша. Объект находится в историческом центре краевой столицы – между Государственным музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА), строящимися многоквартирными домами и первой в городе электростанцией, являющейся памятником архитектуры.

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