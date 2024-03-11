Что за программу поддержки будущих мам и детей запускают в Республике Алтай?

Программу проводит ВТБ совместно с партнёрами

Беременная женщина / Фото: senivpetro on Freepik

В Республике Алтай, а также в Астраханской и Владимирской областях, Башкортостане и Якутии стартует новая программа ВТБ по поддержке будущих мам и детей. Участие в ней бесплатное и приурочено к Году семьи.

Что это за программа?

Программа включает различные меры поддержки беременных женщин и детей. Главная задача – повысить доступность медицины в отдаленных регионах страны. За три года участие в проекте смогут принять более 600 тысяч беременных женщин.

В ВТБ уверены, что проект поможет повысить уровень рождаемости – такую задачу поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в конце февраля.

“Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива, которую мы реализуем в рамках своей новой концепции “Семейного банка”, – отметил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров “Мать и дитя”, медтех-холдинг “Доктис”, “Ростелеком”, группа компаний “Цифромед”, страховая компания “Пульс”.

“Благодаря цифровизации медицинской помощи уже в ближайшие годы можно будет повысить показатели выживаемости детей и снизить риск заболеваемости новорожденных”, – подчеркнул генеральный директор Группы компаний “Мать и дитя” Марк Курцер.

Какие обследования получат женщины и дети?

Беременная женщина получит:

доступ к онлайн-консультациям врачей на платформе “Доктис”;

дистанционный мониторинг здоровья по назначению врача, в т. ч. при помощи приборов (тонометр, глюкометр, фетальный монитор);

доступ к онлайн-школе мам и обучающим курсам;

страхование на случай хирургических вмешательств, связанных с патологиями беременности.

Как стать участником программы?

Участие бесплатное. Условие одно – иметь карту “Мир” ВТБ. Чтобы присоединиться к проекту, нужно встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и установить необходимые приложения для регистрации и получения услуг.

новости Локтевский



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