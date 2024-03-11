реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Что за программу поддержки будущих мам и детей запускают в Республике Алтай?

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Программу проводит ВТБ совместно с партнёрами

Что за программу поддержки будущих мам и детей запускают в Республике Алтай?

Беременная женщина / Фото: senivpetro on Freepik

В Республике Алтай, а также в Астраханской и Владимирской областях, Башкортостане и Якутии стартует новая программа ВТБ по поддержке будущих мам и детей. Участие в ней бесплатное и приурочено к Году семьи.

Что это за программа?

Программа включает различные меры поддержки беременных женщин и детей. Главная задача – повысить доступность медицины в отдаленных регионах страны. За три года участие в проекте смогут принять более 600 тысяч беременных женщин.

В ВТБ уверены, что проект поможет повысить уровень рождаемости – такую задачу поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в конце февраля.

“Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива, которую мы реализуем в рамках своей новой концепции “Семейного банка”, – отметил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров “Мать и дитя”, медтех-холдинг “Доктис”, “Ростелеком”, группа компаний “Цифромед”, страховая компания “Пульс”.

“Благодаря цифровизации медицинской помощи уже в ближайшие годы можно будет повысить показатели выживаемости детей и снизить риск заболеваемости новорожденных”, – подчеркнул генеральный директор Группы компаний “Мать и дитя” Марк Курцер.

Какие обследования получат женщины и дети?

Беременная женщина получит:

  • доступ к онлайн-консультациям врачей на платформе “Доктис”;
  • дистанционный мониторинг здоровья по назначению врача, в т. ч. при помощи приборов (тонометр, глюкометр, фетальный монитор);
  • доступ к онлайн-школе мам и обучающим курсам;
  • страхование на случай хирургических вмешательств, связанных с патологиями беременности.

Как стать участником программы?

Участие бесплатное. Условие одно – иметь карту “Мир” ВТБ. Чтобы присоединиться к проекту, нужно встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и установить необходимые приложения для регистрации и получения услуг.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
СМИ: главком ВМФ адмирал Евменов отправлен в отставку

СМИ: главком ВМФ адмирал Евменов отправлен в отставку

Николай Евменов Фото: oficery.ru Информацию об отставке Евменова подтвердил экс-командующий…

Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ленобластью

Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ленобластью

Беспилотник Фото: pixabay После обнаружения на территории региона беспилотника постами…

Кто получил премию Оскар за лучшую мужскую и женскую роль в 2024 году

Кто получил премию Оскар за лучшую мужскую и женскую…

Оскар. Премия. Награда. Статуэтка. Кино Фото: Unsplash.com В Лос-Анджелесе прошла…

17 марта в Планете Q отпразднуют широкую Масленицу

Блины с икрой и чай из самовара, катание с ледяной…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp