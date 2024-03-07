Что за сериал “Неверные” с Оксаной Акиньшиной выходит на Wink

Рассказываем, о чем будет психологическая драма

Сериал “Неверные” / Фото: “Ростелеком”

Чем побаловать себя вечером после работы? Конечно же, просмотром интересного кино или сериала. Wink* (видеосервис “Ростелекома”) продолжает радовать зрителей качественным контентом и увлекательными новинками. В четверг, 7 марта, состоится премьера психологической драмы “Неверные” (18+). Рассказываем, о чем будет восьмисерийный сериал, кто стоял за его созданием и что говорит о своей героине Оксана Акиньшина.

Сюжет

Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) ­– жена успешного человека, мать и… алкоголичка. Женщина постоянно прячется от реальности, что в итоге делает ее поистине одинокой: супруг подает на развод и отнимает сына. Ольга собирают всю волю в кулак и возвращается в профессию адвоката. Она выстраивает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней обращаются за юридической помощью тогда, когда клиенты уже не могут решить вопрос мирно. Ольга находит нестандартные решения, которые зачастую находятся на очень тонкой грани. Реализоваться в профессии оказывается легче, чем побороть зависимость и вернуть любовь и расположение сына.

“Моя героиня глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула. Она пытается всеми силами удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. История мне кажется очень живой, а значит, зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт”, ­– говорит Оксана Акиньшина.

Актерский состав

Роли в сериале от продюсеров таких известных хитов, как Happy End*, “Псих” и “Балет”, исполнили также:

Егор Дружинин;

Роман Евдокимов;

Иван Добронравов;

Мила Ершова;

Нелли Уварова;

Алена Хмельницкая и другие.

Создатели проекта

“Неверные” реализовала “Студия Видеопрокат” Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с “НМГ Студией”. Шоураннер проекта ­– Анастасия Корецкая (Happy End, “Псих”, “Балет”, “Актрисы”), креативный продюсер и автор идеи ­– Анна Колчина (“Тайны Карениной”). “Неверные” пополнят линейку Wink Originals*.

*Wink (“Винк”); Happy End (“Хеппи Энд”); Wink Originals (“Винк Орижиналс”).

ПАО “Ростелеком”

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город Горняк



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