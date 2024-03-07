Что за сериал “Неверные” с Оксаной Акиньшиной выходит на Wink

Рассказываем, о чем будет психологическая драма
Сериал “Неверные” / Фото: “Ростелеком”
Чем побаловать себя вечером после работы? Конечно же, просмотром интересного кино или сериала. Wink* (видеосервис “Ростелекома”) продолжает радовать зрителей качественным контентом и увлекательными новинками. В четверг, 7 марта, состоится премьера психологической драмы “Неверные” (18+). Рассказываем, о чем будет восьмисерийный сериал, кто стоял за его созданием и что говорит о своей героине Оксана Акиньшина.
Сюжет
Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) – жена успешного человека, мать и… алкоголичка. Женщина постоянно прячется от реальности, что в итоге делает ее поистине одинокой: супруг подает на развод и отнимает сына. Ольга собирают всю волю в кулак и возвращается в профессию адвоката. Она выстраивает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней обращаются за юридической помощью тогда, когда клиенты уже не могут решить вопрос мирно. Ольга находит нестандартные решения, которые зачастую находятся на очень тонкой грани. Реализоваться в профессии оказывается легче, чем побороть зависимость и вернуть любовь и расположение сына.
“Моя героиня глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула. Она пытается всеми силами удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. История мне кажется очень живой, а значит, зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт”, – говорит Оксана Акиньшина.
Актерский состав
Роли в сериале от продюсеров таких известных хитов, как Happy End*, “Псих” и “Балет”, исполнили также:
- Егор Дружинин;
- Роман Евдокимов;
- Иван Добронравов;
- Мила Ершова;
- Нелли Уварова;
- Алена Хмельницкая и другие.
Создатели проекта
“Неверные” реализовала “Студия Видеопрокат” Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с “НМГ Студией”. Шоураннер проекта – Анастасия Корецкая (Happy End, “Псих”, “Балет”, “Актрисы”), креативный продюсер и автор идеи – Анна Колчина (“Тайны Карениной”). “Неверные” пополнят линейку Wink Originals*.
*Wink (“Винк”); Happy End (“Хеппи Энд”); Wink Originals (“Винк Орижиналс”).
ПАО “Ростелеком”
Реклама
город Горняк
Источник