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Что за шумиха поднялась вокруг “пропажи” Дмитрия Пескова и куда он делся?

редактор01 mins

СМИ пишут о том, что пресс-секретарь Кремля “исчез” после громкого интервью для New York Times

Фото: ТАСС

В СМИ уже несколько дней обсуждают “исчезновение” пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Издания и Telegram-каналы утверждают, что последний брифинг он провел еще в начале августа, а потом “пропал” из медиапространства. Утверждается также, что произошло это после громкого интервью Пескова для New York Times, которое вызвало бурную реакцию на Западе и в России.

Рассказываем, правда ли, что Песков “пропал” и известно ли, где он на самом деле.

1

С чего все решили, что Песков пропал?

Информацию об этом активно тиражируют СМИ и Telegram-каналы. Дело в том, что с 4 августа пресс-секретарь президента России не проводит никаких брифингов, не даёт комментариев журналистам и не появляется на публике. Это и послужило поводом для СМИ заявить, что Дмитрий Песков “пропал”. Также пресса вспомнила про интервью, которое Дмитрий Песков давал для New York Times и вызвал этим шумиху в обществе. Издания подметили, что пресс-секретарь “исчез” как раз после своего выступления в прессе.  2

Что за интервью для New York Times дал Песков?

Публикация вышла 6 августа. Интервью получилось очень громким: по версии NYT, Песков назвал выборы “ненастоящей демократией” и “дорогостоящей бюрократией”. Кроме того, он якобы заявил, что в 2024 году Владимир Путин “будет переизбран с более чем 90% голосов”. Впрочем, сам Песков уже в день выхода интервью заявил российской прессе, что американские журналисты не так его поняли. По его словам, New York Times вырвали фразы и контекста, чтобы представить пресс-секретаря Кремля в невыгодном света. 3

Правда ли, что Песков исчез после своего громкого интервью?

Точно неизвестно. Действительно, на публике Песков сейчас не появляется. Но и официальной информации о том, что он пропал, нигде нет. 4

Куда Дмитрий Песков делся на самом деле?

Вероятнее всего, Дмитрий Песков сейчас в отпуске. Например, об этом сообщил Telegram-канал “Кровавая барыня”, связанный с журналисткой Ксенией Собчак. “Спокойнее. Песков в отпуске. Сказал, что вернется через 2 дня”, – говорится в сообщении от 21 августа.

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