Солнце. Горы. Зима Фото: Pexels

Славяне называли январь “Просинец”. И праздник 21 января звали “Просинец”, но, как ни странно, это название происходит не от слова “просить”, а от слова “просиять”

Славянский праздник Просинец предки отмечали 21 января.

В Сети довольно мало информации об этом событии, и она однообразная. Сообщается, что 21 января предки-язычники чествовали Небесную Сваргу – Сонм всех Богов.

Термин “Просинец” произошел от слова “просиять”, означавшего возрождение Солнца. Праздник приходится на середину зимы. Холод понемногу начинал отступать, проигрывать солнечному теплу.

По народным поверьям, в этот день все воды делаются целебными. На Просинец славяне купались в холодной речной воде и давали грандиозные пиры, а на столы непременно ставили молоко и молочные продукты.

Взято отсюда