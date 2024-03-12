Армия. Мобилизация Фото: Олег Укладов

“Это полнейший бред!” – так депутат Картаполов прокомментировал новые слухи о дополнительной мобилизации в России. В 2024 году они появились уже не в первый раз

В Сети распространился новый “приказ” о дополнительной мобилизации, якобы подписанный министром обороны. Россияне встревожены этой информацией. Разбираемся, что за “приказ” Шойгу и действительно ли он существует или это очередная утка.

Что за приказ о мобилизации 2024

В марте 2024 года в социальных сетях распространилась фотография приказа о “дополнительном призыве на военную службу по мобилизации”, в котором военкоматам поручили мобилизовать 300 тыс. человек к лету 2024 года.

Документ якобы подписан Сергеем Шойгу 6 марта 2024-го, рассказывает “Коммерсант”.

Новый приказ Шойгу – правда или фейк?

Это фейковый документ, заявил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

“Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ”, – заявил Картаполов.

Другие слухи о мобилизации-2024

Ранее, в феврале 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о том, что в России якобы ожидается новая волна мобилизации. Как сообщило издание “360”, информация о якобы готовящейся мобилизации в России подавалась украинскими Telegram-каналами со ссылкой на материал Financial Times от 16 февраля 2024 года.

При этом на самом деле в материале Financial Times говорилось о том, что одной из причин тревоги западных чиновников является стремительное возрождение Россией оборонной промышленности, произошедшее с огромной скоростью. К тому же в Министерстве обороны России заявляли о перевыполнении планов по набору на службу контрактников. Речи о второй волне мобилизации в России в статье не идет.

Будет ли мобилизация-2024 в России

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что в 2023 году почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. По словам Шойгу, это позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.

В феврале 2024-го сенатор Владимир Джабаров, представитель от Еврейской автономной области, заявил в эфире телеканала “Вместе-РФ”, что России не требуется дополнительная мобилизация. По словам политика, ежедневно на службу в армии по контракту вступают 1,5–2 тысячи человек.

“Там не нужна дополнительная мобилизация, потому что чем дальше продолжается специальная военная операция, тем больше наш народ понимает, что если мы сейчас не выстоим, то нас просто сокрушат”, – сказал Джабаров.

Ранее, в начале января 2024 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России необходимости во всеобщей мобилизации нет и в ближайшей перспективе не предвидится.

Могут ли в принципе объявить мобилизацию в России

Мобилизация в России может начаться, если регулярные войска НАТО войдут на территорию Украины. Такое решение Альянса можно будет приравнять к объявлению войны России, заявил News.Ru полковник в отставке, военный обозреватель “Комсомольской правды” Виктор Баранец.

“Пока это маловероятно, но возможно, особенно в случае поражения Украины в конфликте с РФ. Тогда это вынудит нас перестраивать суть СВО, возможно, будет объявлена новая мобилизация”, – сказал обозреватель.

Взято отсюда