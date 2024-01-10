Евгений Пригожин Фото: t.me/concordgroup_official

В интернете постепенно множатся слухи о грядущем “воскрешении” главы ЧВК “Вагнер”, погибшего в авиакатастрофе вместе с верхушкой частной военной компании

Разбираемся, что за слухи о “воскресшем” Евгении Пригожине появились в интернете, причем тут новый ролик о “Вагнере” и ранее объявленный погибшим боец с позывным Бибер.

Откуда взялись слухи о “воскрешении” Пригожина

В последний день 2023 года в Сети появился короткий видеоролик о том, как военные из ЧВК “Вагнер” в разное время защищали мирных людей в самых горячих точках планеты. В конце за кадром звучит голос, который называет бойцов ЧВК черными ангелами и говорит о невозможности остановить этого ангела.

Впоследствии появились слухи, что Евгений Пригожин на самом деле жив и после своего “обнуления” он объявит о себе почему-то именно 25 января 2024 года.

Взято отсюда