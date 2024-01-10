Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что за слухи появились о якобы грядущем воскрешении Пригожина из ЧВК Вагнер

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что за слухи появились о якобы грядущем воскрешении Пригожина из ЧВК Вагнер

Евгений Пригожин Фото: t.me/concordgroup_official

В интернете постепенно множатся слухи о грядущем “воскрешении” главы ЧВК “Вагнер”, погибшего в авиакатастрофе вместе с верхушкой частной военной компании

Разбираемся, что за слухи о “воскресшем” Евгении Пригожине появились в интернете, причем тут новый ролик о “Вагнере” и ранее объявленный погибшим боец с позывным Бибер.

Откуда взялись слухи о “воскрешении” Пригожина

В последний день 2023 года в Сети появился короткий видеоролик о том, как военные из ЧВК “Вагнер” в разное время защищали мирных людей в самых горячих точках планеты. В конце за кадром звучит голос, который называет бойцов ЧВК черными ангелами и говорит о невозможности остановить этого ангела.

Впоследствии появились слухи, что Евгений Пригожин на самом деле жив и после своего “обнуления” он объявит о себе почему-то именно 25 января 2024 года.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix