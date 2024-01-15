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Что за смертоносная болезнь X и почему врачи опасаются новой пандемии

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Что за смертоносная болезнь X и почему врачи опасаются новой пандемии

Коронавирус. Пандемия. Маска Фото: pixabay.com

В СМИ все чаще говорят о новой смертельной “болезни X”. Но под этим термином понимают то неизвестные вирусы, то лихорадки. Что это все-таки за недуг и почему он такой опасный?

В Швейцарии на Всемирном экономическом форуме собирают обсудить “болезнь X”, способную во много раз превзойти COVID-19 по смертности, пишет “Сноб”.

Появился новый вирус?

В данный момент речь идет не о конкретном смертоносном вирусе, а о гипотетической опасности появления такого вируса. Мировое сообщество принимает меры на случай новой пандемии, чтобы ослабить ее разрушительные последствия.

“Болезнь X”: что это?

“Болезнью X” называют неизвестное заболевание, которое потенциально может вызвать эпидемию или пандемию.

Наименование “болезнь X” – это не медицинский термин, а условное обозначение. Икс в названии символизирует неожиданность, с которой придет болезнь, пишет РБК.

В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым патогеном Х с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию ковида.

Зачем нужна подготовка к болезни X?

Иммунолог Николай Крючков рассказал Lenta.Ru, что опасность новой пандемии действительно велика. И ее причиной может стать неизвестный вирус.

“Существует перечень патогенов, которые в перспективе могут вызвать пандемию <…> Таких инфекций довольно много, несколько десятков. Они находятся на радарах специалистов, и их поведение отслеживается. Это, например, коронавирусы, геморрагические лихорадки, вирус Зика, вирус Нипах и ряд других. Но есть и такие инфекции, которые внимания специалистов не привлекли <…>. Есть такие инфекции, которые на самом деле обладают пандемическим потенциалом, но мы о них ничего не знаем, либо они в принципе еще не существуют, либо эволюционируют”, – отмечает специалист.

Врачи хотят разработать механизм, который за короткое время после выявления первого случая заболевания “болезнью Х” позволит разработать и начать применять лекарство.

Ранее “Толк” писал, начнется ли в России эпидемия микоплазменной пневмонии и кто может ей заболеть.

Взято отсюда

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