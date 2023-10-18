Что за странные вещи делали женщины на Харитины. Народные приметы 18 октября
Прялка. Ткачество Фото: pixabay.com
Этот день женщины и девушки посвящали ткачеству. 18 октября они работали, а вечером лихо скатывались на прялках с горы. Так велела народная традиция
Православная церковь 18 октября чтит память святой мученицы Харитины Амисийской и русской святой Харитины Литовской. В народном календаре дату звали “Харитины – первые холстины”, а также просто “Харитины”, “Харитинин день”, “Вековечная ткачиха” и “Аритины – вечная ткачиха”.
Народные традиции и обычаи на 18 октября
По обычаю, на Харитины женщины садились за ткацкие станки, чтобы изготавливать холсты, а вечером съезжали на прялках с горы. Согласно поверью длина пути показывала высоту льна, который вскоре должен был уродиться.
Что нельзя делать 18 октября
Народные поверья запрещали переедать, завидовать чужим успехам, а также надевать на свидания темную одежду. Этот запрет распространялся и на девушек, и на парней.
Народные приметы на 18 октября
Если туман исчезнет после восхода солнца и будет слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.
Если нет ветра, значит, быть холодной погоде.
Если на березе остались листья, а птицы полетели на юг, то зима будет суровой.
18 октября выпал снег – значит, урожай ржи будет хорошим.
Если ясно, а чайки летают стайками и громко кричат, пойдет дождь.
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