Прялка. Ткачество Фото: pixabay.com

Этот день женщины и девушки посвящали ткачеству. 18 октября они работали, а вечером лихо скатывались на прялках с горы. Так велела народная традиция

Православная церковь 18 октября чтит память святой мученицы Харитины Амисийской и русской святой Харитины Литовской. В народном календаре дату звали “Харитины – первые холстины”, а также просто “Харитины”, “Харитинин день”, “Вековечная ткачиха” и “Аритины – вечная ткачиха”.

Народные традиции и обычаи на 18 октября

По обычаю, на Харитины женщины садились за ткацкие станки, чтобы изготавливать холсты, а вечером съезжали на прялках с горы. Согласно поверью длина пути показывала высоту льна, который вскоре должен был уродиться.

Что нельзя делать 18 октября

Народные поверья запрещали переедать, завидовать чужим успехам, а также надевать на свидания темную одежду. Этот запрет распространялся и на девушек, и на парней.

Народные приметы на 18 октября

Если туман исчезнет после восхода солнца и будет слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.

Если нет ветра, значит, быть холодной погоде.

Если на березе остались листья, а птицы полетели на юг, то зима будет суровой.

18 октября выпал снег – значит, урожай ржи будет хорошим.

Если ясно, а чайки летают стайками и громко кричат, пойдет дождь.

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