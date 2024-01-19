Место крушения самолета Евгения Пригожина Фото: sledcom.ru

В Тверской области на месте гибели верхушки ЧВК “Вагнер” установлен мемориал. К нему расчищена дорога, и здесь есть следы недавнего присутствия людей. У памятника что-то жгли

Журналисты “Московского комсомольца” обнаружили на месте крушения самолета Евгения Пригожина свежие следы горения.

Возле мемориала Пригожину заметили покрытый сажей снег. Что именно горело рядом с памятником, неизвестно. Рядом не было самих подожженных предметов. По данным “МК”, подъезд к месту крушения джета Пригожина расчистили с помощью специальной техники. Кто организовал расчистку дороги, неизвестно.

В районе села Куженкино Тверской области, на месте падения самолета, установили памятную доску со списком погибших. Рядом поставили несколько флагов с эмблемами ЧВК “Вагнер”.

Взято отсюда