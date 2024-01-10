Речной порт выставил на продажу здание на улице Пушкина, 1, где пока еще располагается администрация барнаульского предприятия

Дом купца Поскотинова на улице Пушкина, 1, где много лет базируется администрация речного порта, не является памятником архитектуры. Тем не менее, оно прочно связано с историей речных перевозок и Барнаула в целом. Оказывается, здание построили еще в XIX веке, но характерная архитектура того времени “погибла” в пожаре 1917 года. Свой современный вид оно приобрело после реконструкции. За 130 лет существования здание несколько раз меняло владельцев. В этом году дом снова ждет смена собственника.

Какая история кроется за фасадами объекта и почему речпорт решил продать недвижимость, читайте в материале “Толка”. А как здание выглядит сейчас, смотрите в нашей фотоподборке.

Неоправданно дорого

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