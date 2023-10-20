Сентябрь. Первый снег. Осень Фото: pexels.com

Народные поверья и приметы запрещали выходить в этот день из дома в старой одежде и советовали надеть хоть какую-то обновку из своего гардероба

20 октября в Православной церкви чтят память святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. В народно-христианском календаре дата звалась “Сергий Зимний”, “Сергий Начальник”, “Святоборы”. Этот день считался началом зимы.

“Сергий зиму начинает”, – говорили предки, указывая на то, что с 20 октября дни становятся заметно короче, а по ночам все чаще наступают заморозки.

Что нельзя делать 20 октября

По народным поверьям, запрещалось выходить из дома в старой одежде. Нужно было надеть хоть что-то новое.

Замужние женщины 20 октября обязательно надевали на голову новый платок. Верили, что такой обряд защитит их от головных болей на весь год.

Запрещало принимать подарки от незнакомцев. С ними якобы можно было забрать заодно и неприятности, болезни и горести дарящего.

Предки старались не жаловаться на жизнь и смотреть на все происходящее с оптимизмом.

Народные приметы на 20 октября

“С Сергия зима начинается, с Матроны устанавливается”, – говорили крестьяне. Это означало, что если снег ляжет на землю на Сергия Зимнего, то зима вступит в свои права на Матренин день (22 ноября).

Если в этот день выпал снег, а деревья еще не сбросили листья, значит, снег растает.

Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.

Хорошая погода 20 октября – примета еще трех погожих недель.

Если лист с дуба и березы не чисто опадет – холодная зима будет.

Источник

город горняк

горняк22