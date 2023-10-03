Что запрещено делать на Арину Шиповницу. Народные приметы 1 октября
Шиповник. Ягоды. Куст Фото: Unsplash.com
Народные поверья запрещали в этот день использовать нецензурную брань, ругаться, негативно мыслить. Считалось, что давать волю эмоциям стоит в другую дату
1 октября в народном календаре – Арина Шиповница. Название связано с церковной традицией чтить память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской и обычаем в этот день собирать шиповник.
Что нельзя делать 1 октября
Народные поверья запрещали махать вслед улетающим журавлям. Считалось, что это прощание навсегда.
Запрещалось приглашать в дом гостей, рассказывать чужие тайны и секреты, оставлять маленьких детей дома одних.
Нельзя было ничем хвалиться. Это могло привести к проблемам в той сфере, которой человек похвалился.
Нельзя говорить грубости и неприятные слова.
Народные приметы на 1 октября
- Какая погода 1 октября, такая будет и 1 апреля.
- Высокие сорняки – к обилию снега зимой.
- Если с берез еще не облетела листва, грядущая зима будет теплой и тихой.
- 1 октября журавли полетели на юг – через 2 недели будет сильный мороз.
- Если диких гусей и журавлей в небе не видать – до ноября будет тепло.