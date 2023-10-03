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Что запрещено делать на Арину Шиповницу. Народные приметы 1 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Шиповник. Ягоды. Куст Фото: Unsplash.com

Народные поверья запрещали в этот день использовать нецензурную брань, ругаться, негативно мыслить. Считалось, что давать волю эмоциям стоит в другую дату

1 октября в народном календаре – Арина Шиповница. Название связано с церковной традицией чтить память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской и обычаем в этот день собирать шиповник.

Что нельзя делать 1 октября

Народные поверья запрещали махать вслед улетающим журавлям. Считалось, что это прощание навсегда.

Запрещалось приглашать в дом гостей, рассказывать чужие тайны и секреты, оставлять маленьких детей дома одних.

Нельзя было ничем хвалиться. Это могло привести к проблемам в той сфере, которой человек похвалился.

Нельзя говорить грубости и неприятные слова.

Народные приметы на 1 октября

  • Какая погода 1 октября, такая будет и 1 апреля.
  • Высокие сорняки – к обилию снега зимой.
  • Если с берез еще не облетела листва, грядущая зима будет теплой и тихой.
  • 1 октября журавли полетели на юг – через 2 недели будет сильный мороз.
  • Если диких гусей и журавлей в небе не видать – до ноября будет тепло.

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