Что запрещено делать на избирательном участке в дни выборов президента

Выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Через четыре дня в России стартуют выборы главы государства. Большинство россиян пойдут 15-17 марта на избирательные участки. И для них amic.ru подготовил памятку, что запрещено делать на УИКе.

1

Можно ли на участке фотографировать и делать селфи, снимать видео?

Право вести фото- и видеосъемку процесса имеют только СМИ и наблюдатели. Но и простому избирателю фотографировать тоже можно. Например, свой бюллетень, себя в кабинке, себя или семью на фоне баннера с выборами или просто на участке. Помните, что в законе есть строгий запрет на нарушение тайны волеизъявления других людей. Например, нельзя снимать так, чтобы в кадр попали чьи-то персональные данные (то есть стол, где выдают бюллетени, или чужой паспорт), урну для голосования. Фотографировать других людей тоже не стоит. 2

Можно ли зайти в кабинку с родственником или другом?

Нет, нельзя. В кабинку вы должны входить без других избирателей. Но вы можете взять с собой несовершеннолетнего ребенка. 3

Можно ли проголосовать за мужа или жену, маму или сына, если они не смогли прийти сами?

Категорически запрещено. Вам выдадут только один бюллетень. И только по вашему паспорту. 4

Можно ли помочь проголосовать другому избирателю, если он сам попросил?

Да, можно. Но только если он сам не может проголосовать, например, плохо видит. И вы должны уведомить комиссию, что получили такую просьбу. 5

Можно ли советовать другим, за кого голосовать?

Нельзя, это строго запрещено. Вы можете обсуждать этот вопрос в частной беседе. Но если вы будете агитировать за кого-то из кандидатов на участке или рядом с ним, это могут расценить как нарушение закона. Напомним, что на выборах будут не только члены комиссии, но и независимые наблюдатели и сотрудники полиции (у которых есть право составить протокол об административном нарушении). По той же причине в дни выборов не рекомендуется публиковать в соцсетях бюллетень так, чтобы было видно, за кого вы проголосовали. Это тоже могут расценить как агитацию, а она в дни выборов строго запрещена. А еще нельзя продавать или распространять товары с именем кандидатов или символикой партии. 6

Можно ли задержаться на участке?

Запрета быть сколько угодно долго на участке в законе нет. Вы можете прийти, спокойно почитать информацию обо всех кандидатах, посидеть-подумать и только потом проголосовать. Но сколько бы вы ни находились на участке, нельзя мешать работе комиссии и другим избирателям. И, конечно, нельзя нарушать общественный порядок.

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