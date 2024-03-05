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Что значит объявить демарш и при чем тут российско-германские отношения

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Что значит объявить демарш и при чем тут российско-германские отношения

Шахматы. Игры. Политика. Ход Фото: Unsplash.com

После появления скандальной аудиозаписи переговоров немецких офицеров российский МИД объявил демарш Германии и потребовал разъяснений

Россия объявила демарш ФРГ после публикации аудиозаписи немецких высокопоставленных офицеров о ракетных ударах по Крымскому мосту.

Разобрались, что такое демарш и в чем суть самого инцидента.

Что такое демарш в политике

Демарш – это дипломатическое выступление, адресованное правительству другого государства. Демарш может содержать просьбу, протест, предостережение. Форма может быть как устной, так и письменной.

Россия объявила демарш послу ФРГ: что это значит

МИД России объявил послу Германии Александру Ламбсдорффу демарш, сообщает “Коммерсант”.

Российское внешнеполитическое ведомство потребовало у Германии разъяснений в связи с перехватом разговоров офицеров бундесвера об атаках по территории России. Также послу заявили о недопустимости “продолжающихся попыток властей республики ограничивать деятельность журналистов РФ в Германии”.

В Кремле считают, что запись перехваченного разговора говорит о конкретных планах по нанесению ударов по территории России. Эта ситуация указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, приводят слова Дмитрия Пескова “Ведомости”.

Взято отсюда

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