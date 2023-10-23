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“Чтобы меня услышали”. Путин обратился к политикам Германии на немецком

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Путин на немецком языке прокомментировал нападки властей Германии на Шрёдера, подчеркнув: “Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте”. Пишет Царьград.

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за его позицию в интересах немецкого народа сейчас активно притесняют именно в Германии. Все здравые мысли об ошибках действующих властей, разорвавших отношения с Россией, встречают самой настоящей политической травлей. Происходящее президент России Владимир Путин прокомментировал по-немецки. 

Комментарий Путин дал по просьбе журналиста Павла Зарубина.  Сказал, как уточняют KP.RU: “Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтоне Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам”. 

Сначала реплика Путина прозвучала на русском языке. А затем он перевёл сказанное и на немецкий язык, чтобы в Германии точно поняли, что он имеет в виду. Чтобы не было двойных, а то и тройных толкований. 

Напомним, Роте взял на себя ответственность за приглашение в канадский парламент фашиста Ярослава Хунка (он же Гунька). Этому украинскому фашисту, который после Великой Отечественной войны укрылся в Канаде, рукоплескали несколько минут. Скандал получился международным. В результате Роте ушёл в отставку.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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