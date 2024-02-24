Чтобы не пахнуть старостью: 7 важных советов для женщин всех возрастов

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Так называемый запах старости обусловлен выработкой в организме особого вещества, и это – 2-ноненаль. Он продуцируется уже после 30 лет. А потенциал для приобретения «старого» запаха появляется у каждого человека старше 40 лет, так заверяют эксперты.

Чтобы не источать затхлый, травянистый, «бабушкин» аромат, женщинам (которые сильнее беспокоятся о том, как они пахнут) достаточно придерживаться некоторых простых правил, которые сейчас следует перечислить.

Но всех этих рекомендаций нужно придерживаться с молодости:

Впускайте в свою жизнь свежий воздух.

Регулярно убирайте дом.

Чаще меняйте одежду.

Ухаживайте за ротовой полостью.

Пейте много воды.

Регулярно принимайте душ.

Избавьтесь от ненужных вещей.

24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Важно жить в чистоте. Если вам тяжело самостоятельно убираться, то привлеките к этому родственников или знакомых. Либо наймите того, кто раз в неделю будет приводить дом в порядок.

Это вредно для кожи. Одежду надо менять каждый день. К тому же шкаф, полный грязных вещей, ужасно пахнет. Храня в нем такую одежду и не проветренную обувь, человек обеспечивает микробам отличную среду для активного размножения.

К слову, пожилым людям чистить зубы рекомендуется чаще. Поскольку у них нередко встречается кислотный рефлюкс, который приносит в пищевод желудочную кислоту и желчь, из-за чего во рту возникает неприятный привкус.

Пожилым людям нельзя допускать обезвоживания. Достаточно 8 стаканов в день, если человек ведет обычный, не активный образ жизни.

Регулярное купание помогает очистить кожу и раскрыть поры на теле, что способствует «дыханию» кожи и удалению с нее пота и грязи. А использование хороших гигиенических средств эффективно устраняет неприятные запахи.

Многим людям присуща любовь к накоплению всякого хлама. Надо понять: лишние, ненужные вещи – это пылесборники и источники патогенной микрофлоры! Не следует хранить дома, на балконе или в кладовке то, что давно не используется. Оно не понадобится, как мы привыкли думать. Если годы лежало ненужным – так же будет и в следующие десятилетия.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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