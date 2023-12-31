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«Чтобы не пьянеть…»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

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Татьяна Селезнева посоветовала обязательные продукты

«Чтобы не пьянеть...»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева напоминает, что избежать неприятностей в виде переедания и опьянения можно, контролируя новогоднее меню. В беседе с нашими коллегами из 76.RU эксперт по питанию назвала простые советы, которые помогут улучшить свое состояние в главную ночь года.

— Чтобы не пьянеть в новогоднюю ночь, нужно соблюдать умеренность при употреблении алкоголя или совсем от него отказаться. Как закуску рекомендую белковую пищу: нежирное мясо, рыбу, язык, холодец. К ним обязательно добавить овощную тарелку и много зелени. Из напитков лучше всего вода с лимоном. А вот жирную еду и большое количество сладостей не рекомендую, — объяснила диетолог.

Также Татьяна Селезнева рекомендует есть в течение всего 31 декабря и не отказываться от обеда и ужина.

— Предлагаю отказаться от традиции 31-го целый день ходить голодными, а поздно вечером садиться за обильный стол и «отрываться» по полной. Ешьте в течение 31-го обычно, ужинать садитесь пораньше, около 20:00, — добавила эксперт.

Привычные сложные майонезные салаты «Оливье» и «Мимозу» диетолог рекомендует оставить на утро 1 января, а на праздничный ужин приготовить рыбу или индейку.

— Поставьте на стол овощную, фруктовую, сырную тарелки. Из закусок — тарталетки с грибной икрой, холодец из шей индейки, заливной язык. Символический бокал шампанского можно выпить в полночь, а потом выйти на прогулку и порадоваться наступившему Новому году, — советует Татьяна Селезнева.

1 января для улучшения работы желудочно-кишечного тракта нужно начинать со стакана теплой воды.

— Чтобы пищеварение не пострадало, советую в новогоднюю ночь есть по минимуму. Утро 1 января начать со стакана теплой воды с соком лимона и медом. На 1 стакан воды — сок половины лимона и 1 чайная ложка меда, — добавила специалист.

Взято Источник
31.12.2023

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