Чтобы услышать «мама»: как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов

Проект «Центр притяжения» выиграл первый конкурс 2024 года Фонда «Президентских грантов».

Центр «Дети-ангелы» – это место, где собираются дети с особенностями развития и члены их семей. Пройти реабилитацию, позаниматься спортом, просто отдохнуть – с 2018 года здесь можно получить всевозможную поддержку.

Шанс на развитие

– Мы очень долго искали это помещение, нам важен был этаж – первый, потому что в основном к нам приходят дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, – рассказывает Елена Гурикова, председатель общественной организации детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями «Дети-ангелы».

Своими силами и силами спонсоров помещение в старом общежитии по пер. Гилева было восстановлено, на выигранные гранты закуплено необходимое для реабилитации оборудование, инвентарь, привлечены для работы специалисты. Но конечно, за прошедшие годы вновь требуется обновление, поэтому активное участие «Детей ангелов» в конкурсах и грантах – это шанс к сохранению достигнутого и возможность двигаться дальше.

– С прошлого года Фонд президентских грантов повысил пороги, и если раньше были гранты до 500 тысяч рублей, то сейчас, в связи с тем, что цены на все меняются, гранты были повышены до 5 млн рублей, – говорит Елена Викторовна. – Это перед нами раскрыло еще больше возможностей.

Елена Гурикова, председатель общественной организации детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями «Дети-ангелы» Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Так, ранее тем, кто посещал центр приходилось все ограничивать: например, вместо 10 курсов массажа ребенок получал восемь. При этом, дети с нарушением опроно-двигательного аппарата в большинстве случаев нуждаются в реабилитации на протяжении всей жизни, и разовые занятия не всегда приносят результаты.

Как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Благодаря выигранному конкурсу 2024 года фонда «Президентских грантов» с проектом «Центр притяжения» эта ситуация изменится.

– Сейчас мы смогли увеличить количество реабилитационных услуг, и по качеству, и по продолжительности, – резюмирует Елена Гурикова. – Наш выигранный грант – порядка 4 млн. рублей.

Еще больше возможностей

Полученный грант был разделен на несколько подвидов: традиционные методы реабилитации (массаж, лечебная физкультура, адаптивная физкультура, аквареабилитация), инновационные направления (адаптивные виды спорта – ролики, летний сапбординг, нейрофитнес и сенсорная интеграция, логоритмика).

– Плюс в этом гранте мы привлечем больше внимания к паллеативным детям, которые имеют тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, – поясняет Елена Викторовна. – К ним на дом будут приходить специалисты: делать массаж, аква-реабилитацию. В домашних условиях ребенок будет спокоен.

Как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Таким образом, полученный грант делится на части: оплату труда педагогов и инструкторов и обновление технической базы. Последнее – так же немаловажно. Например, аппарат по миостимуляции поможет активизировать мышцы ребенка или окажет расслабляющий эффект. Планируется приобретение аппаратов для лечения звуком и светом, переносной аппараты, которую родители даже смогут брать на дом.

Как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Екатерина Попова привозит на занятия в центр своего четырехлетнего сына Мишу из Бийского района. Дорога – не ближняя, но результат того стоит. Через неделю после рождения ее ребенок переболел менингоэнцефалитом, проблем много, но на ЛФК в «Детях ангелах» Мишу буквально поставили на ноги.

Как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Теперь он ходит шаткой походкой, но ходит! А вот речь пока хромает, говорит на уровне: «Мама, дай би-би».

– Очень тяжело пока с образовательной частью, мы живем в Бийском районе, и там нет специализированных садиков, и ребенка берут в группу только на два часа и с моим присутствием, – говорит Екатерина. – Сейчас мы пришли сюда на ЛФК, нам очень хорошо помог Дмитрий Юрьевич, ребенка поставил на ноги. Теперь нужно обязательно продолжать эти занятия, посещать логопеда и дефектолога для речи. Прогнозы никто, конечно, не дает. Говорят – заниматься, а мы верим в лучшее.

Как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Дочке Натальи Ромашовой, Маше, уже восемь лет. У девочки множество заболеваний, в числе которых ДЦП, эпилепсия, ретинопатия, всего 10% зрения и тугоухость. Более пяти лет они с мамой занимаются в центре, и до постоянных массажей, Маша не ходила совсем.

У пятилетней Лизы – ДЦП и артрогрипоз, генетическое костное заболевание, с повреждением суставов и конечностей. Ее мама, Анна Яковлева, рассказывает, что раньше девочка часто плакала, была в подавленном настроении, ее совсем не интересовали игрушки. Сейчас – есть даже любимые, дочка спокойно занимается с педагогом.

– Лиза не разговаривает, не ходит, только в три года научилась сидеть, – вспоминает Анна. – Мы второй год в организации, благодаря грантам в прошлом – прошли общий комплекс реабилитации, и после этого у нас начались успехи: теперь она с помощью взрослого за две руки начала передвигаться и у дивана начала самостоятельно вставать.

Как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Анна Яковлева очень рада, что теперь в центре всегда есть специалисты, к которым можно ходить на постоянной основе – три раза в неделю.

– За год ребенок начал говорить «мама» и «папа», и она стала более эмоциональной. Разнообразилась жизнь, она начала общаться с другими детьми, – делится маленькими победами мама Лизы.

Выразить себя в творчестве

Чуть менее скромный, но важный грант выиграла и организация АКОО «Апрель», где работают с детьми аутистического спектра. Сумма 863 тысячи рублей из фонда Президентских грантов рассчитана всего на 40 детей и 20 родителей, при этом, в организации на сегодняшний момент почти 100 детей.

– У нас грант на творчество: валяние, керамику и театр, – рассказывает Ирина Селезнева, заместитель председателя АКОО «Апрель». – В основном родители увлечены реабилитацией, педагогической коррекцией, и забывают про творчество. А это очень важно для детей, в том плане, что они не только так могут выразить себя, но и успокоиться.

Как в Бийске проходит реабилитация детей-инвалидов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

У ребят и их родителей будет организована работа с такими материалами как глина и шерсть, природными компонентами – это то, что нужно детям с аутизмом. Да, первое время некоторых мальчишек и девчонок приходится даже заставлять заниматься, потому что есть неприятие или даже боязнь материала: например, глина для них как грязь, и они стараются ее не трогать руками. Но методичная работа – все равно принесет свои плоды.

– Мы участвуем каждый раз, но побеждаем не всегда, – сознается Ирина, но тут же добавляет, что руки они не опускают. – Мы уже зашли на обучение в фонд Президентских грантов и будем писать большую заявку на комплексную реабилитацию детей.

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Взято отсюда