Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Чудотворную икону императора Николая привезли в Барнаул

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а

Чудотворную икону императора Николая привезли в Барнаул

В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II. В нее вложили частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святого преподобного Иосифа Волоцкого, сообщают “Вести Алтай”.

Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а. Икона пробудет там до праздника Рождества Христова 7 января. Икону написали в 2003 году, освятив 17 июля – в день 85-летия со дня расстрела царской семьи. 31 июля этого же года она начала мироточить.

О том, как прошло рождественское богослужение в Барнауле, читайте на сайте amic.ru в ближайшее время.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

07.01.2024

 Интересное

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

07.01.2024

 Интересное

Массовая смертельная авария произошла на трассе в Зональном районе

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

07.01.2024

 Интересное

В 2024 году заработают новые правила, по которым банки возвращают деньги

07.01.2024

 Интересное

Рождество Христово: главные традиции великого праздника

07.01.2024

 Интересное

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

07.01.2024

 Интересное

С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

07.01.2024

 Интересное

Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix