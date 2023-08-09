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Чуйский тракт дважды перекроют 10 августа

редактор01 mins

Ограничение необходимо из-за движения военных колонн

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 10 августа дважды перекроют движение по Чуйскому тракту. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Для всех видов транспорта движение будет перекрыто на участке трассы ЗАТО Сибирский – Чуйский тракт – садоводство “Горизонт” (184-й километр Чуйского тракта).

Первое перекрытие будет действовать с 08:00 до 08:30 часов утра, а второе с 16:00 до 16:30. В это время по дороге пройдут военные колонны.

Водителей просят заранее выбирать время для поездок.

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