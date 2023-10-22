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Чуйка на события: эзотерик раскрыла секреты пророчеств Жириновского

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Владимир Жириновский Фото: vk.com/zhirinovskyv

Пророчества Жириновского сбываются благодаря его мощному аналитическому мышлению, интуиции и широкому кругозору, считает таролог

Видный политик Владимир Жириновский был мощным интуитом, и именно интуиция позволяла ему предсказывать будущее с математической точностью, заявила эзотерик и таролог Марианна Абравитова изданию “Подмосковье сегодня”.

“Жириновский был умнейшим человеком, обладающим очень мощными аналитическими способностями, которые и давали ему возможность делать эти сценарные построения. В этом и заключался его дар”, — сказала Абравитова.

Она подчеркнула, что политик имел дар предвидения и более того, обладал прекрасным образованием.

“Аналитика, интуиция и широкий кругозор, чуйка на события и людей — все это в совокупности давало ему возможность делать предсказания, которыми мы пользуемся до сих пор”, — заключила собеседница.

Ранее в Сети завирусилось пророчество Жириновского о войне в Израиле. Бывший лидер ЛДПР предсказывал обострение ситуации на Ближнем Востоке, из-за которого все забудут об Украине.

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