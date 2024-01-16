Проезд закроют для всех видов транспорта на пару часов

17 и 18 января в Алтайском крае трижды перекроют Чуйский тракт для проезда военных колонн. На несколько часов дорога будет недоступна для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба краевого МВД. Публикуем дату и время закрытия трассы.

17 января с 16 часов 10 минут до 18 часов 30 минут по маршруту «граница Первомайского и Косихинского районов — а/д Р-256 “Чуйский тракт” — Косиха»;

18 января с 12 часов 00 минут до 14 часов 20 минут по маршруту «граница Первомайского и Косихинского районов — а/д Р-256 “Чуйский тракт” — Косиха»;

18 января с 16 часов 00 минут до 18 часов 50 минут на автодороге «подъезд к с. Косиха».

На днях тракт уже перекрывали из-за военных колонн. Тогда NGS22.RU публиковал номера, по которым можно звонить при возникновении сложностей на дороге.

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16.01.2024