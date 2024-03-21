Цифровой этикет: как правильно общаться в сети Интернет?

21 марта – Международный день этикета.

Футурологи считают, что через 100 лет мы будем жить в полностью цифровом мире. И потому сегодня мы будем говорить о цифровом этикете. Ведь неэтичное, некорректное поведение в Интернете, мессенджерах и социальных сетях является, по данным исследователей, одним из самых сильных раздражающих факторов в жизни современного человека. О том, уместны ли в мессенджерах голосовые сообщения, какая должна быть «аватарка», если переписка идёт по работе, и как быстро нужно отвечать собеседнику в сети рассказывает обладатель Национальной премии по этикету, эксперт в области этикета Евгения Скиба.

Анастасия Первушина

Взято отсюда.

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