Отчет Вячеслава Франка Фото: Виталий Барабаш

Руководители известных предприятий и общественники оценили проделанную администрацией краевого центра работу в 2023 году и выделили основные достижения

Администрация Барнаула проделала большую работу в 2023 году, и цифры говорят сами за себя. Так годовой отчет главы города Вячеслава Франка оценили представители бизнеса и общественных организаций. Они также отметили, что власти всегда открыты к диалогу, что позволяет оперативно решать сложные вопросы.

“Есть что показать”

Глава Барнаула представил яркий отчет о проделанной работе, заявил Николай Данилин, директор Барнаульского ДСУ-4, депутат АКЗС.

По его словам, администрации действительно есть что показать и о чем рассказать, ведь в 2023-м в краевом центре были реализованы масштабные проекты. Один из таких – реконструкция путепровода на Новом рынке. И город получил значительную финансовую поддержку из вышестоящих бюджетов.

“И здесь нужно отдать должное команде администрации города под руководством Вячеслава Генриховича, которая смогла организовать работу так, что выделенные средства были освоены в срок. И результатом стали мосты, дороги, новые трамваи и новые автобусы, которые в этом году поступили в регион”, – отметил Николай Данилин.

Николай Данилин Фото: Виталий Барабаш

Также спикер оценил состояние дорог в краевой столице. Данилин рассказал, что он посещал большое количество городов страны, в том числе Сибирского федерального округа. И заявил, что дороги в Барнауле не хуже, чем по России, и даже лучше, чем у некоторых соседних регионов.

“Никто не говорит, что все дороги идеальные – нам еще есть к чему стремиться, к тому же есть участки, которые нуждаются в ремонте. Но тем не менее в общем и целом можно поставить твердую четверку с плюсом состоянию городских дорог”, – отметил Данилин.

Одни из лидеров по догазификации

Гендиректор компании “Газпром газораспределение Барнаул” Евгений Григоренко оценил реализацию программы по догазифиции. В докладе мэр сказал, что по ней жители краевой столицы уже подали 6,5 тысяч заявок. И только в прошлом году природный газ поступил в 1,5 тысячи домов.

“Барнаул как столица Алтайского края закономерно является одним из лидеров реализации программы догазификации, – заявил Евгений Григоренко. – И на сегодняшний день видим положительную тенденцию. В текущем году мы построим более 100 км сетей на территории Барнаула. И, безусловно, все это невозможно без слаженной совместной работы с командой администрации города. И мы всегда находим поддержку решения тех или иных вопросов, которые связаны с реализацией данного поручения президента”.

Евгений Григоренко Фото: Виталий Барабаш

По словам Григоренко отчет о работе был очень объемным, и в нем глава затронул все сферы, которые касаются жизни горожан. Это поддержка семей участников СВО, вопросы образования, благоустройства и в целом развития городской среды:

“Цифры говорят сами за себя. И думаю, что мнения самих жителей подтверждают позитивную и правильную работу, которую осуществляет администрация Барнаула”.

Реальный сектор чувствует поддержку

Гендиректор холдинговой компании “Барнаульский станкостроительный завод” Игорь Куппа отметил роль городских властей в развитии реального сектора:

“В промышленности мы ежедневно сталкиваемся с работой администрации Барнаула. Возьмем благотворительную помощь – мы совместно с администрацией собираем наш благотворительный конвой. Возьмем рост промышленности или проблемы, которые на сегодняшний день есть в отрасли, – мы совместно их решаем. Участвуем в программах по улучшению качества образования, в составлении программ по повышению профессионального образования, где мы полностью заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше рабочих рук”.

Игорь Куппа Фото: Виталий Барабаш

Игорь Куппа рассказал, что их компания старается пользоваться всеми программами, которые есть в стране, крае и городе. По его словам, это способствует повышению производительности труда и впоследствии ведет к росту индекса промышленного производства.

Власть умеет слышать

Председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко, оценивая отчет Вячеслава Франка, отметил, что администрация открыта для диалога, она умеет слушать и слышать.

“Поэтому у меня хорошие впечатления об отчете, – заявил Черниченко. – Мне очень нравится, что, работая в общественной палате города, я не ощущаю никакого давления, скорее даже наоборот: нас очень часто приглашают на всевозможные обсуждения, выезды. Нас слышат. И это главная черта сегодняшней администрации. Открытость к диалогу, умение слышать и слушать и понимание тех проблем, которыми живет общественность, – это все сегодня характеризует деятельность нашей администрации”.

Борис Черниченко Фото: Виталий Барабаш

В тесном взаимодействии

Председатель Совета женщин при главе города Барнаула Валентина Косинова отметила, что 2023 год оказался для их организации богат на мероприятия. И в своей работе они действовали в тесной связке с муниципальной властью.

“Мы тесно сотрудничаем с администрацией, со многими комитетами. И наше взаимодействие только во благо. Хочу подчеркнуть, что все начинания Совета женщин всегда поддерживаются администрацией. И на всех наших заседаниях обязательно присутствуют либо сам Вячеслав Генрихович, либо кто-то из его замов. И те вопросы, которые мы выносим на обсуждение, являются актуальными для наших горожан, и мы пытаемся найти пути, которые позволят решить тот или иной вопрос”.

Валентина Косинова Фото: Виталий Барабаш

По ее словам, Совет проводит большую работу не только по Барнаулу, но и тесно работает со Славяносербским районом Луганской Народной Республики.

“Это тоже поддержка администрации города. Совет женщин сегодня работает с их самой крупной школой. Мы уже отправили литературу, подарки детям, компьютеры и так далее. То есть мы работаем над тем, чтобы помочь не только нашим ребятам – дошколятам и школьникам, но и еще и подшефной территории”, – отметила Валентина Косинова.

В тесном взаимодействии с городскими властями работает и Фонд “Защитники Отечества”, который помогает военнослужащим и их семьям. По словам руководителя организации Владимира Мидонова, при администрации была создана комиссия по работе с участниками СВО, на которой разбирают сложные вопросы, а их от населения поступает много:

“Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за его позицию, понимание и за то, что он неравнодушен к этой категории населения”.

Напомним, 5 марта глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался о работе администрации за прошедший год. Он отметил, что 2023-й был для Барнаула сложным, но знаменательным. В своем докладе он назвал главные достижения города и выделил проблемы, которые требуют решения в 2024-м.

Взято отсюда