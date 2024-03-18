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ЦИК назвал результаты выборов после обработки 100% протоколов

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Президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов

ЦИК назвал результаты выборов после обработки 100% протоколов

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

В ЦИК сообщили, что обработали 100% протоколов. Президент России Владимир Путин набрал 87,28%.

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%. На третьем месте находится Владислав Даванков из “Новых людей” – 3,85%. Последнее место занял глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,2%.

Напомним, что явка достигла 74,22% – это совсем немного уступает самым массовым президентским выборам в российской истории – 12 июня 1991 года (74,66%). Для Путина этот результат стал рекордным.

новости Алтайский

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