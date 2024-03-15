ЦИК назвал явку на выборах президента к полудню 15 марта

Свой голос уже отдали 5,66% граждан

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К 12:05 по московскому времени (16:05 по времени Алтайского края) явка на выборах президента составила 5,66%. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на данные Центризбиркома РФ.

“К 12:05 по московскому времени явка – 5,66%”, – уточнили в ЦИК.Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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