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ЦИК озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ

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Победил Владимир Путин — он набрал 87,28% голосов

ЦИК озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента России. Как сообщает телеканал “360”, она заявила, что победил Владимир Путин – он набрал 87,28% голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков (“Новые люди”) с 3,85%. На четвертом месте – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

Напомним, что явка достигла 74,22% – это совсем немного уступает самым массовым президентским выборам в российской истории – 12 июня 1991 года (74,66%). Для Путина этот результат голосов за его кандидатуру на президентских выборах стал рекордным.

новости Локтевский

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