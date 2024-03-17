ЦИК подводит первые итоги: как прошел третий день голосования на выборах президента

Главное за день

18 марта 2024, 03:3060Написать комментарий

В России завершился последний, третий день голосования на выборах президента. По данным ЦИК РФ, явка в общей сложности составила 74,22%. Теперь, когда все избирательные участки закрыты, избирательные комиссии занимаются подсчетом голосов. Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник. А пока подведем итоги третьего дня голосования: в этом дайджесте — главное за день.

Судя по официальным данным, в первые дни поток избирателей был более активным — к вечеру второго дня голосования явка составляла уже 58%. В последний день голосования на участки добрались те, кто не успел волеизъявиться в предыдущие два дня. В Ханты-Мансийском автономном округе успели проголосовать пенсионеры, которые добирались на избирательный участок два дня. Пара представляет коренные народы Севера и живет вдали от автомобильных дорог, глубоко в лесу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Югра Z Официально» / Т.me

В третий день голосования было меньше визитов на избирательные участки мультяшных героев и зверят, но вот в Чите продолжился исторический парад — 16 марта там приходил голосовать мужчина, одетый как Иосиф Сталин, 17 марта голосовать прибыли Иван Грозный и Екатерина ll.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 17 марта в ходе брифинга заявила, что явку на выборы увеличили попытки порчи урн для голосования — в нескольких регионах их пытались залить краской или зеленкой. По словам Памфиловой, это возмутило избирателей и голосовать пошли даже те, кто не собирался.

Всего за три дня выборов МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки. Кроме того, были зарегистрированы сообщения о ложном минировании и другие нарушения. Первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил, что за период голосования было возбуждено 61 уголовное дело, составлено 155 административных протоколов. Всего же полиция получила 1,4 тысячи заявлений и сообщений о правонарушениях — они зарегистрированы, решения по ним будут приняты позже, в установленные законом сроки.

В третий день голосования тоже не обошлось без инцидентов на участках. Так, в Перми в ДК Солдатова, где был открыт избирательный участок, женщина взорвала петарду. В результате взрыва она сама получила травму руки, ей оказали помощь и госпитализировали.

При этом меры безопасности на участках были довольно строгие — мужчина из Челябинской области пожаловался, что полицейский отказался впускать его на участок для голосования без прохождения досмотра. Другие посетители эту процедуру не проходили, он счел, что сотрудник полиции не имеет на это права, и покинул помещение. В пресс-службе ГУ МВД по региону объяснили, что внимание к мужчине привлекла сработавшая рамка металлодетектора.

В Санкт-Петербурге в заключительный день президентских выборов задержали прибывшего на участок по редакционному заданию корреспондента «Фонтанки» Федора Данилова. Заявление написал председатель УИК: некий гражданин размахивал руками, выражался нецензурно, оскорбительно приставал к гражданам, на замечания не реагировал, чем нарушил избирательное право других граждан и препятствовал избирательному процессу. Данилова доставили в отдел, откуда вскоре отпустили, получив объяснения, что всё это к нему никакого отношения не имеет.

К моменту публикации ЦИК обработала 50,07% протоколов и обнародовала данные. По информации на 23:00 мск 17 марта, Владимир Путин набирает 87,34%. Николай Харитонов занимает второе место (4,11%), Владислав Даванков — третье (4,01%), Леонид Слуцкий — четвертое (3,11%).

Взято Источник

18.03.2024