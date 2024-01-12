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ЦИК предложил законодателям уточнить статус кандидата в президенты РФ

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ЦИК предложил законодателям уточнить статус кандидата в президенты РФ

“Три раза чихнули и уже называют себя кандидатами”, отметила Памфилова

Центризбирком РФ обратится после проведения избирательной кампании к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ, чтобы его не использовали преждевременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой на заседании комиссии.

В российском законодательстве есть понятия “выдвинутый кандидат”, “зарегистрированный кандидат”, но вокруг этого есть определенное недопонимание, отметила глава ЦИК.

“Мы со своими коллегами посоветовались и после уже избирательной кампании попросим, обратимся с предложением к нашим законодателям, чтобы все-таки упорядочить это высокое звание, статус кандидата в президенты. Поскольку мы сейчас видим, это было и в прошлых кампаниях и сейчас, когда выдвинулись, например, 33 человека и они уже даже, не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами”, – возмутилась Памфилова.

Она добавила, что если гражданин претендует на “столь высокое звание”, ему следует “провести грамотно, в соответствии с законом все процедуры, связанные с этим выдвижением”.

Председатель ЦИК считает, что уточнение статуса кандидата в президенты РФ позволит отсечь от спекуляций неуравновешенных и невежественных людей, которые, не понимая процедуры, начинают “вводить людей в заблуждение, устраивая многочасовые скандалы”.

На данный момент в ЦИК РФ официально прошли процедуру регистрации три кандидата в президенты:

  • Леонид Слуцкий (ЛДПР);
  • Николай Харитонов (КПРФ);
  • Владислав Даванков (“Новые люди”).

Так как все трое – представители парламентских партий, то им не нужно организовывать сбор подписей в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборах.

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, кроме действующего президента Владимира Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев – блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий – Сергей Бабурин (“Российский общенародный союз”), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин (“Гражданская инициатива”), Сергей Малинкович (“Коммунисты России”), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. – в каждом субъекте РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ принял решение проводить выборы в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

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Взято отсюда

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