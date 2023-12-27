ЦИК России приняла документы у Сергея Бабурина в рамках процедуры выдвижения кандидатов

26 декабря 2023 года члены Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации при проведении выборов Президента Российской Федерации, приняли у Сергея Бабурина пакет документов для выдвижения на выборах главы государства.

Кандидатура председателя политической партии «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» Сергея Бабурина была выдвинута решением съезда партии 23 декабря 2023 года.

Взято отсюда.

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