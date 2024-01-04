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ЦИК России приняла документы у Сергея Малинковича в рамках процедуры выдвижения кандидатов

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ЦИК России приняла документы у Сергея Малинковича в рамках процедуры выдвижения кандидатов

1 января 2024 года член Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации при проведении выборов Президента Российской Федерации, Антон Лопатин принял у Сергея Малинковича пакет документов для регистрации уполномоченных представителей политической партии и финансовых уполномоченных кандидата на выборах главы государства.

Кандидатура Сергея Малинковича была выдвинута решением внеочередного съезда «Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», который прошел 28 декабря 2023 года.

Взято отсюда.

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