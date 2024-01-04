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ЦИК России приняла пакет документов для регистрации на выборах главы государства Николая Харитонова (КПРФ)

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ЦИК России приняла пакет документов для регистрации на выборах главы государства Николая Харитонова (КПРФ)

3 января 2024 года член ЦИК России Людмила Маркина и члены Рабочей группы приняли пакет документов для регистрации Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах главы государства.

Кандидатура депутата Государственной Думы Николая Харитонова была выдвинута решением съезда политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 23 декабря 2023 года.

ЦИК России приняла у кандидата документы о выдвижении 27 декабря, а 28 декабря зарегистрировала уполномоченных представителей партии КПРФ, после чего у кандидата появилась возможность открыть избирательный счет.

Выдвижение кандидата от партии КПРФ считается поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва и не требует сбора подписей избирателей. Решение о регистрации Николая Харитонова в качестве кандидата на должность Президента России будет принято на заседании ЦИК России.

Взято отсюда.

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