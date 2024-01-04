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ЦИК России приняла пакет документов для регистрации на выборах главы государства у Владислава Даванкова («Новые люди»)

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ЦИК России приняла пакет документов для регистрации на выборах главы государства у Владислава Даванкова («Новые люди»)

1 января 2024 года член Рабочей группы по приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность Президента Российской Федерации ЦИК России Антон Лопатин принял пакет документов для регистрации у Владислава Даванкова в качестве кандидата на выборах главы государства.

Кандидатура Владислава Даванкова была выдвинута по итогам решения съезда политической партии «Новые люди» 24 декабря 2023 года.

ЦИК России приняла у кандидата документы о выдвижении 25 декабря, а 28 декабря зарегистрировала уполномоченных представителей партии, после чего у кандидата появилась возможность открыть избирательный счет.

Напомним, что выдвижение кандидата от партии «Новые люди» считается поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва и не требует сбора подписей избирателей.

Решение о регистрации Владислава Даванкова в качестве кандидата на должность Президента России будет принято на одном из ближайших заседаний ЦИК России.

Взято отсюда.

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