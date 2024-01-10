Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ЦИК зарегистрировал третьего кандидата на выборах президента РФ – Харитонова

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ЦИК зарегистрировал третьего кандидата на выборах президента РФ - Харитонова

Решение было принято единогласно, после чего председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата

Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ на пост главы государства. Решение приняли на заседании комиссии, сообщает ТАСС.

Член ЦИК Людмила Маркина отметила в ходе заседания, что оснований для отказа в регистрации у комиссии нет. Решение приняли единогласно, при этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата, поздравив его с регистрацией.

Харитонов в свою очередь заявил, что надеется, что президентская кампания сплотит общество.

“Чтобы мы с вами убедились, что Россия навсегда будет крепким и могучим государством, а наш многонациональный народ всегда был бы гарантом стабильности и социально-экономического развития нашей любимой России”, – отметил новоиспеченный кандидат в президенты.

Харитонов поблагодарил ЦИК и свою партию, выразив надежду, что все программы зарегистрированных кандидатов в президенты примет во внимание тот, кто победит на выборах.

“Мы со своей стороны обещаем, что все программы, все, что от нас зависит, по нашей линии, в зависимости от нашей компетенции – все будет доведено до наших граждан”, – заверила Памфилова.

яндекс погода , погода сейчас ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле перекроют улицу и отключат холодную воду в домах: адреса

10.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские власти повысили взносы на капремонт

10.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

10.01.2024

 Новости Алтай

Врачи говорят о тридемии из-за гриппа, ковида и ОРВИ: что это и чем она опасна

10.01.2024

 Новости Алтай

«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

10.01.2024

 Новости Алтай

«Мы находимся под угрозой». Что такое «подольский синдром» и почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране

10.01.2024

 Новости Алтай

Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

10.01.2024

 Новости Алтай

Лондон Андрея Сычева. Как живет солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix