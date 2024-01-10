ЦИК зарегистрировал третьего кандидата на выборах президента РФ – Харитонова

Решение было принято единогласно, после чего председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата

Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ на пост главы государства. Решение приняли на заседании комиссии, сообщает ТАСС.

Член ЦИК Людмила Маркина отметила в ходе заседания, что оснований для отказа в регистрации у комиссии нет. Решение приняли единогласно, при этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата, поздравив его с регистрацией.

Харитонов в свою очередь заявил, что надеется, что президентская кампания сплотит общество.

“Чтобы мы с вами убедились, что Россия навсегда будет крепким и могучим государством, а наш многонациональный народ всегда был бы гарантом стабильности и социально-экономического развития нашей любимой России”, – отметил новоиспеченный кандидат в президенты.

Харитонов поблагодарил ЦИК и свою партию, выразив надежду, что все программы зарегистрированных кандидатов в президенты примет во внимание тот, кто победит на выборах.

“Мы со своей стороны обещаем, что все программы, все, что от нас зависит, по нашей линии, в зависимости от нашей компетенции – все будет доведено до наших граждан”, – заверила Памфилова.

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Взято отсюда