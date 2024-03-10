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Цирковая артистка умерла после выступления в Москве

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Сообщается, что девушка весила 40 килограммов и пила таблетки против набора веса

Цирковая артистка умерла после выступления в Москве

Арена Цирка / Фото: pxhere.com/ru/photo/11880

 Артистка Большого московского цирка Влада Морозова скончалась после выступления. Об этом сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный.

Шоу началось в 17:00, артистка появилась на выполнении одного из трюков, но позднее в гримерке ей стало плохо. Циркачку увезли медики, при этом в 20:27 она была еще жива.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Морозова умерла перед началом выступления. Также источники сообщали, что девушка весила 40 килограммов и пила таблетки, которые не позволяли ей набирать вес.

Подробности смерти цирковой артистки уточняются.

Горняк22

Источник

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