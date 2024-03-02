Cтуденты АГАУ создали уникальные информационные таблички для делегации Алтайского края на Всемирном фестивале молодежи-2024

Участники Студенческого научного общества «Аграрный горизонт» Алтайского государственного аграрного университета в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодежи-2024 разработали и изготовили уникальные информационные таблички и хештеги для делегации Алтайского края

Ребята под руководством председателя СНО Алтайского ГАУ, студента 4 курса Ивана Лопатина , при поддержке декана инженерного факультета Дмитрия Пирожкова и к.т.н., доцента кафедры математики, механики и инженерной графики Сергея Сорокина , были спроектированы и вырезаны яркие оригинальные таблички на лазерном станке в производственной мастерской «ФабЛаб» открытой в феврале «FoodNet-студии» Аграрного университета.

«Идея табличек для делегации края пришла внезапно. Вместе с ребятами мы решили сделать их на оборудовании “FoodNet-студии”. Мы нашли подходящий шаблон текста, создали на компьютере чертеж и приступили к работе! Думаю, что с такими табличками делегация Алтайского края будет заметна на фестивале, и это поможет студентам обменяться опытом и найти новых друзей!», – рассказывает Иван Лопатин .

Сам Иван участвует в ВФМ-2024 в составе делегации Алтайского края.

Всего студенты АГАУ изготовили около 100 табличек разной формы из влагостойкой шлифованной фанеры. На них указаны названия региона и делегации, а также хэштеги, которые помогут участникам найти друг друга в социальных сетях.

Напомним, что сегодня в Олимпийском парке в Сочи состоится официальное открытие Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Взято отсюда.

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