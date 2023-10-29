Cтуденты колледжа АлтГУ оказали помощь в охране порядка в уникальном передвижном музее «Поезд Победы»

С 25 по 27 октября более 150 студентов колледжа АлтГУ посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны – непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.

Первым в поезд вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко вошел командир ВПК «Струна» Кирилл Войтенко .

На входе волонтеры предоставляли каждому аудиогид. По историческому маршруту посетителей сопровождал голос машиниста Лидии . Она делилась воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления невзгод и эмоциями в День Победы. В 1941-м ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза.

В вагонах зрителей встречали невероятно реалистичные скульптуры: каждая фигура имеет одежду и личные вещи, созданные по подобию тех, что использовались во времена Великой Отечественной войны.

– Нам все очень понравилось. Экспонаты выглядят максимально реалистично, мы даже сначала подумали, что это настоящие люди! Ребята однозначно узнали что-то новое или вспомнили старое. Все в восторге! – поделился эмоциями Владислав Спиридонов , студент группы К.205с9-5.

Более 50 наших студентов, бойцов народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ было задействовано в качестве волонтеров. Ребята на протяжении нескольких дней оказывали помощь в охране порядка и не допустили ни одного нарушения.

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны.

– Все так захватывающе! Таких эмоций не было давно. Память, история, победа – все вознесено в «Поезде Победы», – рассказал Денис Шашенин , студент группы К.207с9-5.

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Взято отсюда