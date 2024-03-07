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Цветы и подарки. Топчихинские социалисты поздравили женщин с наступающим праздником

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Цветы и подарки. Топчихинские социалисты поздравили женщин с наступающим праздником

Радовать людей – самая приятная работа. Поэтому, активисты местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Топчихинском районе не могли упустить такой прекрасный повод, как Международный женский день и организовали праздник для “виновниц” торжества. Совместно с местным “Союзом пенсионеров” социалисты пригласили женщин, которые регулярно бойцам СВО и их семьям, в районную библиотеку. Для них организовали весёлые конкурсы, интересные викторину и тематические загадки.

Но 8 марта был не единственным поводом для радости. Также партийцы поздравили с 80-летним юбилеем Александру Сидоровну Толстых, вручив ей благодарственное письмо от депутата Государственной Думы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, цветы и подарки.

Милые женщины, с наступающим праздником! Пусть каждый день будет такой же чудесный, как первые весенние цветы!“, – поздравила руководитель местного отделения СР-ЗП Елена Кочетова.

Взято отсюда.

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