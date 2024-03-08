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Цветы, подарки и улыбки. Полицейские поздравили алтайских автоледи с весенним праздником

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Цветы, подарки и улыбки. Полицейские поздравили алтайских автоледи с весенним праздником

В рамках Всероссийской акции «8 Марта — в каждый дом» сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю поздравили с праздником весны женщин.

Так, сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветы для автоледи». Автополицейские поздравляли женщин-водителей, а также вручали участницам дорожного движения цветы, открытки, билеты в цирк, подарочные сертификаты и автомобильные аксессуары.

Накануне вместе с заграничными паспортами сотрудники полиции в торжественной обстановке подарили женщинам тюльпаны. Им пожелали ярких впечатлений, интересных путешествий и отличного настроения.

Кроме того, 7 марта в тире ГУ МВД России по Алтайскому краю прошли соревнования по стрельбе, в которых приняли участие 28 женщин из разных подразделений, сообщает пресс-служба ведомства.

Самой меткой оказалась инспектор контрольно-методического отделения отдела контроля учетно-регистрационной дисциплины ГУ майор внутренней службы Ирина Книс (результат — 91 очко).

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Взято отсюда.

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