Закрытое воздушное пространство, отказ от экзотичных цветов – они слишком дорогие, непростая экономическая обстановка: вопреки всему этому, барнаульцы не перестали дарить цветы

Как минимум на 20% за последние два года в Барнауле подорожали цветы. При этом, жители города не экономят на букетах: напротив – владельцы магазинов говорят, что цветы стали покупать чаще, даже без повода. За неделю до 8 Марта съемочная группа телеканала “Толк” решила выяснить, как салоны готовятся к празднику.

Цветы в Барнаул привозят из Нидерландов, Эквадора, Кении. Еще два года назад эти маршруты были короче и экономически выгоднее. Закрытие воздушного пространства повлияло на цены – цветы стали дороже. При этом теперь они попадают на прилавки как минимум на неделю позже: одно дело – самолетом из Голландии, другое – фурой. С момента среза и до прилавка проходит порядка трех недель.

Традиционно лидерами продаж 8 Марта становятся тюльпаны. В этом году стоимость одного цветка составляет от 140 до 200 рублей. Далее по популярности идут розы, средняя цена за штуку – 260 рублей. Порадовать даму небольшой композицией получится за 600 рублей. Средняя цена по городу за букет – 2 тысячи.

По словам флористов, несмотря на цену, последние два года цветы в Барнауле стали покупать чаще – даже без повода.

Взято отсюда