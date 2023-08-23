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“Царьград”: тело Евгения Пригожина опознано

редактор01 mins

Также источник телеканала в Росавиации заявил, что самолете с бизнесменом взорвали

Кадр из видео: YouTube

Телеканал “Царьград” со ссылкой на собственные источники сообщил, что тела Евгения Пригожина и командира ЧВК “Вагнер” Дмитрия Уткина опознаны.

Также телеканал со ссылкой на источник в комиссии Росавиации заявил, что самолет с якобы бизнесменом взорвали.

UPD. Связанный с ЧВК “Вагнер” канал Grey Zone подтвердил гибель Пригожина.

Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Официального подтверждения смерти основателя ЧВК нет. Следком возбудил уголовное дело.

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