“Царьград”: тело Евгения Пригожина опознано
Также источник телеканала в Росавиации заявил, что самолете с бизнесменом взорвали
Кадр из видео: YouTube
Телеканал “Царьград” со ссылкой на собственные источники сообщил, что тела Евгения Пригожина и командира ЧВК “Вагнер” Дмитрия Уткина опознаны.
Также телеканал со ссылкой на источник в комиссии Росавиации заявил, что самолет с якобы бизнесменом взорвали.
UPD. Связанный с ЧВК “Вагнер” канал Grey Zone подтвердил гибель Пригожина.
Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Официального подтверждения смерти основателя ЧВК нет. Следком возбудил уголовное дело.