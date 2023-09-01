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ЦБ допускает повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании

ГОРНЯК2201 mins

Набиуллина отметила, что снижение ключевой ставки маловероятно

Фото: cbr.ru

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре. Об этом сообщает RT. 

Председатель регулятора пообщалась с журналистами в кулуарах конференции “10 лет Мегарегулятору”. Она отметила, что снижение ключевой ставки маловероятно. Регулятор видит более реальным сохранение показателя, а также не исключает целесообразность повышения.

“Мы дали нейтральный сигнал на заседании совета 15 августа. По сути он обозначает как возможность сохранения ставки, так и возможность её повышения для того, чтобы обеспечить нашу цель по инфляции в 4% в 2024 году”, — заявила Набиуллина.

Напомним, что в августе Банк России повысил ключевую ставку на 3,5% п.п., с 8,5 до 12% годовых. Решение объясняли возросшими рисками для ценовой стабильности. Следующее заседание Центробанка состоится уже через две недели — 15 сентября.

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